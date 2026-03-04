La crescita italiana viene sempre vista al rialzo È ora di cambiare metodo Parla Innocenzo Cipolletta 

Innocenzo Cipolletta, economista, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sulla crescita economica italiana, affermando che è necessario adottare metodi diversi per analizzarla. Lo scorso anno aveva scritto un articolo sulla rivista del Mulino insieme a Sergio De Nardis, in cui aveva affrontato il tema. Le sue parole invitano a rivedere le prospettive tradizionali sul progresso economico del paese.

Lo scorso anno aveva pubblicato assieme a un altro economista, Sergio De Nardis, un ampio articolo sulla rivista del Mulino. Ma non aveva avuto alcuna risposta né contestazione di merito. Ora di fronte alla notizia che il rapporto deficitpil è stimato provvisoriamente dall'Istat al 3,1 per cento e che un decimale in più compromette l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione Ue, Innocenzo Cipolletta non ci sta. E rilancia la sua tesi con un destinatario preciso: l'istituto di statistica presieduto da Francesco Maria Chelli. "Sono 20 anni che il pil viene regolarmente rivisitato al rialzo nelle revisioni successive alla diffusione della stima provvisoria.

