Nel mese di febbraio, gli account social di Giorgia Meloni hanno registrato un aumento di 444 mila follower, mentre quelli di Carlo Calenda sono cresciuti di 17 mila. La crescita di Meloni si distingue nettamente rispetto ad altri leader politici, evidenziando un incremento significativo sui social network in un breve periodo. Questi dati mostrano le variazioni nel pubblico che segue figure pubbliche nel panorama politico italiano.

Solo nel mese di febbraio gli account social di Giorgia Meloni sono cresciuti di ben 444 mila nuovi follower, mentre quelli del leader di Azione, Carlo Calenda, hanno ottenuto un incremento totale di 17 mila nuovi seguaci. Questi numeri estrapolati da un più ampio contesto non dicono nulla di particolarmente significativo e rilevante, eppure nonostante tutto se scaviamo sotto la superficie assumono una valenza politica straordinaria. Infatti, tra un’elezione e l’altra il gradimento dei cittadini nei confronti di una leadership politica può essere misurato con il classico sondaggio in cui si chiede a un numero di cittadini, scelti per età, genere, residenza e formazione, quanta fiducia abbiano nei confronti di un politico o di un partito e, nel caso l’indomani si votasse, per quale leader sarebbero disposti a infilare la scheda nell’urna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La crescita di Meloni e il paradosso di Vannacci: i trend dei leader sui social

Leggi anche: Comunicare la gentilezza nel frastuono del web: il paradosso di Nicola Pesce, che fa dei social un’arma di costruzione di massa

Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui socialCi sarà pure la legge di bilancio da approvare entro fine anno, ma per il giorno di Natale anche la politica italiana si ferma per ricaricare le pile...

Contenuti e approfondimenti su La crescita di Meloni e il paradosso di....

Temi più discussi: Il messaggio del Presidente Meloni per l'anniversario della costituzione di Confetra; Meloni: L’Italia ora è stabile. I dazi di Trump? Un errore che pagheranno gli americani; Il Bilancio piccolo piccolo del Governo Meloni; Meloni: AI, grandi opportunità, ma rischi globali e disuguaglianze da governare.

Economia, Lucaselli (FdI): La ripresa si consolida grazie al Governo Meloni. Crescita reale e fiducia tornano protagonisteI dati diffusi oggi da Confcommercio confermano ciò che Fratelli d’Italia e il Governo Meloni sostengono da tempo: l’Italia ... iltempo.it

Giorgia Meloni: «Sud locomotiva d'Italia: Zes modello per gli investimenti»La Zes unica «modello di riferimento» per i futuri investimenti. Il Mezzogiorno da «fanalino di coda» a «locomotiva d'Italia». La premier Giorgia ... ilmattino.it

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta presiedendo a Palazzo Chigi un vertice sulla crisi in Medio Oriente. Alla riunione, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, partecipano il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio facebook

#dimartedi Padellaro: "Trump rischia di essere il peggior nemico di Giorgia Meloni". x.com