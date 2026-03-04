La cosa più assurda di questa guerra in Iran è ciò per cui stiamo combattendo

In Iran, le tensioni sono esplose in un conflitto che coinvolge diverse fazioni e ha portato a scontri violenti. Le proteste sono state segnate da manifestazioni di massa e da azioni di polizia, mentre le autorità cercano di mantenere il controllo. La situazione si è aggravata con interventi militari e arresti di attivisti, creando un clima di instabilità diffusa nel paese.

Stiamo facendo bruciare il mondo nel nome di un'energia che distruggerà il pianeta, di una tecnologia che distruggerà posti di lavoro e di una corsa agli armamenti che distruggerà lo stato sociale: difficile trovare nella Storia una guerra più assurda di questa.