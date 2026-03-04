La Corte dei Conti impone adesso una riflessione

La Corte dei Conti ha emesso una deliberazione che riguarda il sistema delle società partecipate del Comune di Grosseto. La decisione richiede ora un’analisi approfondita e immediata, senza ulteriori ritardi. La convocazione della Corte evidenzia l’importanza di fare chiarezza sulla gestione di queste società. La questione coinvolge direttamente le istituzioni locali e le modalità di controllo delle risorse pubbliche.

GROSSETO "La deliberazione della Corte dei conti impone una riflessione seria, approfondita e non più rinviabile sul sistema delle società partecipate del Comune di Grosseto". Inizia così Giacomo Gori (foto), consigliere comunale del M5S di Grosseto. "I rilievi formulati non possono essere derubricati a osservazioni marginali o meramente tecniche – aggiunge – Essi investono la sostenibilità economico-finanziaria del Comune e della società, la proporzionalità degli organi amministrativi, il rispetto dei vincoli di destinazione delle entrate pubbliche, la corretta applicazione del Testo Unico sulle partecipate e la necessità di motivazioni puntuali e rigorose in ordine al mantenimento delle stesse.