La compagnia ’Corrado Abbati’ venerdì al De Micheli

Venerdì, al teatro De Micheli, si terrà uno spettacolo della compagnia ’Corrado Abbati’. L’evento inaugura una nuova fase della stagione teatrale 2025-2026, portando sul palco la compagnia stessa. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento è fissato per questa sera. La serata promette di offrire un momento di intrattenimento con la rappresentazione in programma.

Il sipario del “De Micheli” è pronto ad alzarsi per il nuovo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026. Venerdì alle 21, sul palco sarà protagonista la Compagnia Corrado Abbati, che incanterà il pubblico con un omaggio alla più celebre operetta italiana di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, “Cin Ci Là”, della quale lo scorso anno è stato celebrato il centenario della prima rappresentazione. “Cin Ci Là”, anche per il suo nome curioso, è il titolo d’operetta più noto in Italia e questo sicuramente grazie alla sua musica immediata e dal ritmo spigliato, ma anche dal clima assolutamente divertente suggerito dal testo. La Compagnia Corrado Abbati porterà in scena un’edizione moderna, sensibile al gusto rinnovato del pubblico di oggi: con Cin Ci Là, donna bella e sensuale, vivrà una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

