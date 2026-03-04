La città di Napoli abbraccerà Sal Da Vinci al Maschio Angioino

Mercoledì 11 marzo alle 12, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli ospiterà una cerimonia dedicata al successo della musica partenopea all’ultimo Festival di Sanremo. La manifestazione si svolgerà nel prestigioso edificio storico e vedrà la partecipazione di Sal Da Vinci, che verrà accolto ufficialmente nel contesto cittadino.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 12, la prestigiosa Sala dei Baroni del Maschio Angioino farà da cornice a una cerimonia dedicata al successo della musica partenopea all’ultimo Festival di Sanremo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, celebrerà gli artisti che hanno contribuito a portare sul palco dell’Ariston il talento e l’identità musicale della città. Momento centrale dell’iniziativa sarà il conferimento della Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci. All’artista verrà attribuita anche una menzione speciale, “Napoli Città della Musica”, in riconoscimento del suo impegno costante nel promuovere la tradizione e la cultura musicale napoletana in Italia e nel mondo, diventandone negli anni un autentico ambasciatore. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

