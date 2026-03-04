La Cia Abruzzo rinnova gli organi direttivi di Agia e Donne in campo

A Pescara, nell'Aurum, si è svolta la settima assemblea elettiva della Cia Abruzzo, durante la quale sono stati rinnovati gli organi dirigenti di Agia e Donne in Campo Abruzzo. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due associazioni regionali, che hanno eletto i nuovi membri che guideranno le rispettive organizzazioni nei prossimi anni.

L’iniziativa “Seminiamo futuro, con il coraggio dei giovani e la resilienza delle donne” ha affrontato le principali sfide dell’agricoltura abruzzese, come il ricambio generazionale, la transizione ecologica e la competitività delle imprese. I presidenti uscenti di Agia Abruzzo e Donne in Campo Abruzzo, Diego Pasqualone e Annamaria D’Alonzo, hanno evidenziato la crescita associativa e l’impegno per le nuove generazioni e la valorizzazione del ruolo femminile. Nicola Sichetti, Presidente Cia Abruzzo, ha sottolineato il ruolo strategico di giovani e donne per la sostenibilità e competitività locale. Rocco Micucci, amministratore unico Crua, ha approfondito il tema dell’innovazione, evidenziando l’importanza del trasferimento tecnologico e della collaborazione tra ricerca scientifica e imprese agricole. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Discussioni sull' argomento Cia Abruzzo, sulla manodopera agricola è emergenza strutturale; CIA L'AQUILA-TERAMO: VENERDÌ ASSEMBLEA ELETTIVA PER RINNOVO ORGANISMI DIRIGENTI.

