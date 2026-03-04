Sono state annunciate la chiusura dei cantieri e la riprogrammazione delle date di completamento. L’ex-stamperia, che in passato ospitava un’attività di stampa, sarà trasformata in una sala conferenze, con locali ricreativi e spazi dedicati alle attività al piano terra. Al piano superiore saranno realizzati tre moduli abitativi destinati a uso foresteria.

L’ex-stamperia ospiterà una sala conferenze, locali ricreativi e spazi per attività al piano terra e tre piccoli moduli abitativi ai piani superiori destinati a uso foresteria. Lo ha ribadito l’amministrazione comunale, a seguito del sopralluogo compiuto nei giorni scorsi dal sindaco Giovanni Campatelli, dal vice-sindaco Simone Scardigli e dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Bagni. I lavori rientrano in un progetto più ampio che comprende anche la riqualificazione del centro urbano di Certaldo finanziata con 3.600.000 euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Firenze "Next Generation Firenze 2026", dedicato a cultura e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La chiusura dei cantieri . Ex stamperia e piscina. Riprogrammate le date

Cantieri e strade chiuse a Napoli tra marzo e aprile: le date e le zoneIn via Colonnello Carlo Lahalle sono in corso fino al 6 marzo i lavori per la posa di una condotta di gas metano da parte di ItalgasReti nel tratto...

Chiusura della scuola per le vacanze di Natale: le date a Roma e nel LazioIl periodo delle feste natalizie è sempre più vicino e, anno dopo anno, porta con sé un momento fatidico: la data d’inizio delle vacanze di Natale (e...

Approfondimenti e contenuti su La chiusura dei cantieri Ex stamperia e...

Argomenti discussi: Circumvesuviana, partono i cantieri tra Barra e Torre del Greco: linea sospesa e treni al ralenti.

Pnrr, la difficile corsa dei cantieri tra difficoltà operative e ritardi nei pagamentiIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è entrato nella sua fase più delicata, quella dell’esecuzione delle opere, mentre sul campo emergono criticità che rischiano di incidere sulla tenuta dei ... milanofinanza.it

Pescara, Cna al Comune 'stop cantieri e via i parcheggi a pagamento sulla riviera'Chiusura dei cantieri per il periodo natalizio, revoca temporanea dell'aumento del costo dei parcheggi e sospensione dei pagamenti in aree di sosta introdotte di recente, come per la riviera nord: ... ansa.it