Il 4 marzo 1943 è la data di nascita di Lucio Dalla e anche il titolo di una delle sue canzoni più celebri. La canzone, intitolata proprio come quella data, ha subito un divieto di censura, che ne ha impedito la diffusione in alcune occasioni. La musica di Dalla ha lasciato un segno importante nel panorama italiano e resta amata dal pubblico.

4 marzo 1943 è la data di nascita di Lucio Dalla ed è anche è il titolo di una delle sue canzoni più belle. Il brano, presentato al Festival di Sanremo del 1971, dove si classifica al terzo posto, ha una storia bella e controversa. Non si tratta di un pezzo autobiografico, quanto di una sorta di favola che, in qualche modo, rielabora il lutto di Dalla, rimasto orfano di padre all’età di sette anni, provando a risarcirlo. La canzone, scritta con Paola Pallottino, racconta quindi la storia di una ragazza che, rimasta incinta di un soldato alleato, cresce quel figlio con amore e con la leggerezza della sua giovane età. Così, forse per gioco, chiama il piccolo Gesù Bambino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La censura vietò ‘Gesubambino’: così la canzone di Lucio Dalla diventò 4 marzo 1943 (e la amiamo sempre)

