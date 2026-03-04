La Casa Bianca | La Spagna ha accettato di cooperare sulle basi per l’Iran Ma Madrid smentisce | Non abbiamo idea di cosa stiano parlando

La Casa Bianca ha dichiarato che la Spagna ha accettato di collaborare sulle basi per l’Iran, ma Madrid ha smentito immediatamente, affermando di non conoscere nulla della questione. La disputa tra l’amministrazione statunitense e il governo spagnolo si arricchisce di un nuovo episodio, con dichiarazioni contrastanti che alimentano la confusione sulla situazione.

Nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sànchez si aggiunge un’ulteriore sorprendente capitolo. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha infatti annunciato che “la Spagna ha accettato di ‘cooperare’ con l’esercito statunitense sull’Iran”. “Credo che la Spagna ieri abbia capito forte e chiaro il messaggio del presidente e, da quanto ho capito, nelle ultime ore hanno accettato di collaborare con l’esercito Usa”, ha insistito Leavitt. Ma dopo poco più di venti minuti da Madrid è arrivata la smentita “categorica” per usare la parola usata dal governo spagnolo: “Non è cambiata una virgola e non ho la minima idea a cosa si riferisca” dice il ministro degli Esteri, José Manuel Albares. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

