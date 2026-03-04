L’8 marzo al Teatro della Fortuna | le donne suonano le donne

Il 8 marzo al Teatro della Fortuna si terrà un evento dedicato alle donne che suonano le donne. L’iniziativa si svolgerà a Fano e propone un concerto in cui si ascolteranno brani interpretati da artiste femminili. La serata vuole mettere in luce il ruolo delle donne nella musica attraverso performance che celebrano il talento femminile. L’appuntamento sarà il giorno dell’8 marzo.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzio 2026 – L’8 marzo può essere anche un modo per ascoltare la storia della musica da un’altra prospettiva. Domenica sera alle 21 il Teatro della Fortuna dedica infatti la Giornata internazionale della donna alla creatività musicale femminile con il concerto “8 marzo con Orchestra Olimpia”, appuntamento inserito nella stagione concertistica “Sinfonie della Fortuna 2026”. Sul palco salirà Orchestra Olimpia, formazione interamente femminile fondata dalla pianista Roberta Pandolfi, che per l’occasione proporrà un programma cameristico costruito attorno al dialogo tra pianoforte e quartetto d’archi. Accanto a Pandolfi si esibiranno Gaia Paci e Caterina Bartoletti ai violini, Silvia Vannucci alla viola e Chiara Burattini al violoncello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

