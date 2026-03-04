L’8 marzo, presso il ristorante Casa e Bottega, si svolge un evento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa è promossa dall’Asp del Delta Ferrarese e si concentra sulla promozione dell’inclusione sociale e lavorativa. Il progetto Casa e Bottega – Ristorazione Inclusiva, che combina formazione, autonomia e comunità, viene scelto come sede per questa occasione speciale.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Asp del Delta Ferrarese rinnova il proprio impegno per l’inclusione sociale e lavorativa con un appuntamento speciale a Casa e Bottega – Ristorazione Inclusiva, il progetto che unisce formazione, autonomia e comunità. Per celebrare l’8 marzo, Casa e Bottega, ristorante inclusivo che impegna giovani adulti con disabilità, propone un pranzo speciale pensato per condividere buon cibo e valori importanti come inclusione, crescita e pari opportunità. Il progetto continua a crescere, poichè Casa e Bottega prosegue con entusiasmo e determinazione attraverso attività laboratoriali, percorsi di inclusione lavorativa e un’esperienza di ristorazione inclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’8 marzo al ristorante inclusivo. L’iniziativa da ’Casa e Bottega’

