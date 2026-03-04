In Kuwait, un missile è stato segnalato vicino a una base con soldati italiani, suscitando preoccupazioni tra le forze armate. Il Siam, il sindacato degli appartenenti all’Aeronautica, ha ricevuto richieste di informazioni da parte delle famiglie dei militari presenti sulla base. Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti sulla sicurezza dei militari italiani coinvolti.

“Apprendiamo a mezzo stampa che alcuni militari italiani del 51esimo Stormo di Istrana sarebbero stati colpiti dai missili che stanno raggiungendo il Kuwait. Chiediamo al governo di fare chiarezza su quanto eè emerso e se i nostri militari sono in sicurezza o meno”. Questo il messaggio diffuso dal capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, al fine di avere chiarimenti da parte del governo rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Lo scorso 28 febbraio, le forza Usa e israeliane hanno dato avvio all’operazione Epic Fury contro l’Iran, con l’obiettivo di portare alla distruzione di tutti i giacimenti di uranio impoverito e al contempo indebolire il regime degli Ayatollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kuwait, missile vicino a base con soldati italiani: il Pd chiede chiarimenti su loro sicurezza

