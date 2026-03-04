Knitting Club lavoro a maglia tra le opere d' arte all' Art Forum Würth Capena

Dal 8 marzo all’Art Forum Würth Capena si svolge il Knitting Club, un evento gratuito che coinvolge i visitatori in sessioni di lavoro a maglia tra le opere d’arte esposte. L’iniziativa trasforma lo spazio espositivo in un luogo di attività manuale, offrendo un’esperienza diversa di fruizione dell’arte contemporanea. Il club permette ai partecipanti di lavorare a maglia mentre ammirano le opere presenti.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Un momento informale di incontro aperto a tutti, pensato per abitare il luogo in modo diverso, a contatto diretto con le opere in mostra. Negli ultimi anni si parla sempre più spesso dei benefici delle attività manuali ripetitive: lavorare a maglia, fare uncinetto, ricamare. Studi sul benessere psicofisico mostrano come il ritmo del gesto favorisca la concentrazione, riduca lo stress e renda più semplice la conversazione. Le mani occupate aiutano a stare insieme senza imbarazzo e creano un tempo lento in cui parlare diventa naturale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Le vibranti opere di Fred Voigtmann, tra Puntinismo e Pop Art per raccontare il lato divertente della vitaA volte l’espressione artistica ha bisogno di mettere in evidenza non soltanto le tempeste e le profondità di un’interiorità che riesce a...

Leggi anche: I Giochi dell’inclusione. Le opere d’arte dei bimbi esposte tra i grattacieli