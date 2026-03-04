Kioshi Vignola è super Arrivano 19 medaglie

La squadra di karate di Vignola ha partecipato al 16° Trofeo Lombardia a Castenedolo, in provincia di Brescia, ottenendo un totale di 19 medaglie. La competizione comprendeva discipline di kumite e kata, con partecipanti provenienti da diverse regioni. La trasferta ha visto i campioni locali conquistare numerosi premi, rafforzando il loro successo a livello regionale.

Trasferta d’oro per la Kioshi di Vignola, protagonista con 19 medaglie conquistate a Castenedolo (Brescia) nel 16° "Trofeo Lombardia", gara di karate e parakarate, suddivisa in kumite e kata gara Csen. La società guidata dal presidente Antonio Guarro era presente fra i 700 partecipanti arrivati da tutta Italia con 24 atleti fra karate e parakarate. Il bottino di 19 medaglie ha visto la Kioshi conquistarne 7 d’oro, 5 d’argento e 7 di bronzo, a cui vanno aggiunge 4 finali 3°-5° posto e 2 coppe vinte per la società. "Come sempre, i ragazzi hanno avuto un comportamento esemplare – spiega Guarro - con la massima educazione, professionalità e soprattutto spirito di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

