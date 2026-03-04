Key Energy Summit rinnovabili e data center nel futuro energetico

Al Key Energy Summit si è discusso delle prospettive future nel settore energetico, con particolare attenzione alle energie rinnovabili e ai data center. Sono state presentate analisi sui cambiamenti in atto nel mercato, evidenziando le problematiche attuali e le sfide che le aziende devono affrontare. L'evento ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, offrendo uno sguardo sulle evoluzioni in corso.

