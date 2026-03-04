Juventus Women in Nazionale | Azzurre ko con la Svezia Vangsgaard ritrova il sorriso

Le Juventus Women sono tornate in azione con le Nazionali e l’Italia femminile ha perso 2-0 contro la Svezia. Durante la partita, Vangsgaard ha segnato il primo gol per la sua squadra, mentre l’Italia ha subito una sconfitta che interrompe la serie di risultati positivi. La gara si è giocata in Scandinavia e ha visto le due nazionali affrontarsi in un match valido per le qualificazioni.

