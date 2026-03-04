Juventus Romeo Agresti Pronto rinnovo per Locatelli

Romeo Agresti ha riferito che la Juventus sta portando avanti i colloqui per il rinnovo del contratto di Manuel Locatelli, considerato il centro nevralgico della squadra. La trattativa riguarda il prolungamento dell’accordo del capitano bianconero, che si trova al centro del progetto tecnico attuale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo.

Romeo Agresti ha fatto una panoramica sul rinnovo del capitano bianconero Manuel Locatelli, perno centrale della Juve spallettiana. "I bianconeri vogliono consolidare il blocco di calciatori attorno ai quali sviluppare un concreto, e possibilmente vincente, progetto tecnico da affidare