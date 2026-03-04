Juventus Romano Idea Atubolu per sostituire Di Gregorio

Fabrizio Romano ha annunciato che la Juventus sta considerando Noah Atubolu, portiere tedesco del Friburgo, come possibile sostituto di Di Gregorio. Atubolu ha 23 anni ed è sotto contratto con il club tedesco fino al 2027. La trattativa riguarda le prossime mosse di mercato dei bianconeri e il nome del portiere viene valutato come opzione per la porta della squadra.

Fabrizio Romano sul suo canale YT ha parlato delle prossime mosse di mercato bianconere, con il nuovo nome di Noah Atubolu per la porta. Romano ha parlato di Noah Atubolu, portiere tedesco del Friburgo (23 anni, con contratto fino al 2027).