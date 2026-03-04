Juventus | realismo imposto dai bilanci restrittivi

La Juventus ha deciso di ripresentarsi con Dusan Vlahovic, in un contesto di bilanci restrittivi e scelte oculate. Dopo un'estate di acquisti falliti e mancanza di alternative valide, la società ha optato per una strategia più prudente, evitando spese eccessive. La decisione riflette la necessità di gestire le risorse disponibili senza affidarsi a soluzioni temporanee o rischiose.

La Juventus torna sui suoi passi e ci riprova con Dusan Vlahovic: non per testardaggine, ma per un realismo imposto da bilanci restrittivi, flop clamorosi delle alternative arrivate in estate e assenza concreta di opzioni valide sul mercato. Il centravanti serbo, in scadenza a giugno 2026, non è più un