Juventus | Malen sotto osservazione

La Juventus sta monitorando Donyell Malen, l’attaccante olandese che ha iniziato a giocare con la Roma a partire da gennaio 2026. Malen è attualmente uno dei giocatori più in forma della Serie A e ha attirato l’attenzione del club torinese. La società segue con attenzione le sue prestazioni e le eventuali opportunità di mercato.

La Juventus tiene d’occhio con attenzione Donyell Malen, l’olandese esploso alla Roma da gennaio 2026 e diventato uno dei protagonisti più in forma della Serie A. Dopo il mancato tentativo di anticipare i giallorossi nel mercato invernale, i bianconeri non escludono un nuovo assalto in estate, soprattutto se la Roma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Malen sotto osservazione Leggi anche: Juventus, esterni sotto osservazione: proposto Boga Leggi anche: Juventus, stop precauzionale per Yildiz: adduttore sotto osservazione Una selezione di notizie su Juventus Malen sotto osservazione. Temi più discussi: Vlahovic come Vialli, il progetto Spalletti: Champions con la Juve insieme a Kolo Muani o a...Malen!; Roma-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv; Calciomercato Roma, Massara punta Kabak: il centrale dell’Hoffenheim può arrivare a parametro zero; Juve-Galatasaray, Koopmeiners osservato speciale: l'olandese nei radar del club turco. Roma-Juventus 3-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Wesley, Conceicao, Ndicka, Malen, Boga e Gatti, gli highlightsSembrava fatta per la Roma, portatasi sul 3-1 sulla Juventus con Malen al 65?, poi prima la rete di Boga al 78?, poi quella di Gatti al 92?, hanno sigillato il 3-3 finale all'Olimpico. I giallorossi ... fanpage.it Mercoledì il nuovo corso della Juventus: tutti sotto osservazione, obiettivo i due trofeiLa Manita subita a Napoli brucia ancora in casa Juventus. Il ko del Maradona stoppa la rincorsa dei bianconeri verso il quarto posto e li elimina di fatto dalla corsa Scudetto. Motivi per cui tutti ... m.tuttomercatoweb.com Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa x.com Juventus a confronto a distanza di un anno, con tutte le attenuanti del caso tra infortuni e cambio allenatore I bianconeri guidati da Spalletti, alla 27° giornata di Serie A, si trovano al 6° posto con 47 punti in classifica. Il dato peggiore riguarda il numero di sco facebook