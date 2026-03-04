Juventus idea Meret per la porta

La Juventus sta valutando l'acquisto di Alex Meret come possibile nuovo portiere. Il portiere del Napoli, che ha lavorato con Luciano Spalletti a Napoli, è al centro delle discussioni di mercato del club torinese. La società segue da vicino la situazione e sta considerando questa opzione per rinforzare la propria linea difensiva. La trattativa non è ancora ufficiale.

Meret nuovo nome per la porta La Juventus sta seguendo il portiere del Napoli Alex Meret, uomo di fiducia di Luciano Spalletti e allenato a Napoli dal toscano. Luciano Spalletti guarda in casa Napoli per rinforzare la rosa della sua Juventus in vista della prossima stagione. La Juventus guarda a Carnesecchi per la propria porta in vista della prossima stagione. Il mercato di Inter e Juventus si intreccia nella ricerca di un portiere. Entrambe seguono Meret in scadenza nel 2027 col Napoli. Luciano Spalletti gradirebbe ritrovare Alex Meret alla Juventus. La 'Vecchia Signora' cerca un nuovo numero uno per la prossima stagione e starebbe passando in rassegna diversi profili.