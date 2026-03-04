Juventus Comolli sempre più a rischio

Damien Comolli si trova in una posizione di incertezza alla Juventus, con il suo futuro nel club ormai compromesso. Dopo un solo anno in squadra, le sue possibilità di continuare sono sempre più scarse. La dirigenza sta valutando attentamente la sua posizione, mentre le decisioni sul suo eventuale addio sembrano ormai prossime. La situazione è in evoluzione e il destino di Comolli è ancora da definire.

Comolli sempre più a rischio Damien Comolli rischia di salutare la Juventus dopo un solo anno di gestione: come riportato da " TMW ", l'attuale ad del club bianconero sarebbe a forte rischio di essere sollevato dall'incarico a fine campionato, dal momento che John Elkann non sarebbe soddisfatto di quanto fatto sul