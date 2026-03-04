Juve McKennie e non solo | pronto il rinnovo di un altro big

La Juventus ha avviato le trattative per il rinnovo di un altro giocatore importante, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino a giugno 2030. La società sta lavorando per assicurarsi anche la firma di altri big, mentre la corsa alla qualificazione in Champions League è diventata un obiettivo prioritario dopo poche settimane. Le discussioni sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali.

Non solo corsa alla Champions, obiettivo minimo divenuto massimo dopo solo un paio di mesi, in casa Juve si pensa anche ai rinnovi. Aspettando Spalletti, e forse Dusan Vlahovic, i bianconeri hanno chiuso non senza difficoltà quello di Weston McKennie. Il miglior calciatore Juve della stagione ha firmato fino a giugno 2030, col suo stipendio salito a circa 4 milioni di euro. A inizio settimana è arrivata l’ufficialità del prolungamento dello statunitense, ambito in Italia anche da Inter e Milan. In effetti era una grande occasione a zero. Non è in scadenza come lo era McKennie, ma la Juve vuole blindare anche lui: Manuel Locatelli, a sorpresa rilanciato da Spalletti dopo che lo stesso l’aveva accantonato in Nazionale non convocandolo per l’ultimo Europeo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

