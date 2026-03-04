Un breve video di Jon Hamm mentre balla è diventato rapidamente virale su TikTok, attirando l’attenzione di milioni di utenti. L’attore ha commentato la scena, definendola “adorabile e sconcertante”. La clip, condivisa originariamente come parte di un suo momento sul set, ha suscitato reazioni di sorpresa e simpatia tra gli spettatori, trasformandosi in un fenomeno di massa in pochi giorni.

Quando una scena di pochi secondi diventa un fenomeno globale su TikTok, persino le star di Hollywood più navigate possono trovarsi spiazzate. Jon Hamm, il volto indimenticabile di Don Draper in Mad Men, ha finalmente svelato cosa pensa davvero del suo inaspettato status di meme virale, e la sua reazione è un mix perfetto di autoironia e genuina sorpresa. Durante la premiere losangelina del nuovo film d’animazione Pixar Hoppers, tenutasi il 23 febbraio, l’attore cinquantaquattrenne ha parlato apertamente con PEOPLE del fenomeno che lo ha travolto nell’autunno del 2025. La clip in questione proviene dall’ottavo episodio della prima stagione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jon Hamm rompe il silenzio sul meme virale del suo ballo: “È adorabile e sconcertante”

