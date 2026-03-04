John Elkann vende La Stampa la prima firma e l’addio a Repubblica | c’è l’accordo con il gruppo Sae

John Elkann ha concluso un accordo preliminare con il gruppo Sae per la vendita della Stampa, quotidiano torinese appartenente alla famiglia Agnelli. La trattativa prevede il trasferimento di proprietà al nuovo editore, segnando un passo importante nella gestione del giornale. La firma dell’accordo rappresenta un momento chiave nelle future strategie di Gedi e del gruppo Sae.

È quasi fatta per il passaggio di proprietà della Stampa dalla famiglia Agnelli a un nuovo editore. Il gruppo Gedi di John Elkann e il gruppo Sae hanno firmato un accordo preliminare per la vendita del quotidiano torinese. I vertici del gruppo Gedi hanno informato il Comitato della Stampa, prima della diffusione della nota che conferma l’esito della trattativa. Come aveva anticipato Open, già lo scorso 10 gennaio il gruppo presieduto da Alberto Leonardis era dato per favorito per l’acquisto del quotidiano. La formula già in quel momento era chiara: Gedi aveva intenzione di cedere La Stampa da sola, separandola quindi dall’altra trattativa che sarebbe ancora in corso con i greci di Antenna Group. 🔗 Leggi su Open.online

John Elkann ha venduto La Stampa al gruppo Sae di Alberto LeonardisIl Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa.

