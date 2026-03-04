Javier Martinez continua a far sognare i fan | Ci ho messo un pò di giorni

Javier Martinez ha parlato per la prima volta dopo la partita di domenica, lasciando i tifosi entusiasti. Lo sportivo ha dichiarato di aver impiegato alcuni giorni per raccogliere le energie e prepararsi a parlare. Le sue parole sono state molto attese dai fan, che continuano a seguirlo con interesse nel mondo della pallavolo.

Javier Martinez continua a far sognare i fan e tifosi nella pallavolo. Le prime parole dello sportivo dopo la partita di domenica Dentro la Casa, Javier era osservato 24 ore su 24. Fuori, torna a essere osservato per un motivo diverso: la disciplina. Se al Grande Fratello ogni parola poteva diventare un titolo, nella pallavolo ogni gesto diventa punto, errore, riscatto. È un linguaggio più onesto, quasi crudele nella sua immediatezza. E proprio lì, tra rete e parquet, Javier sembra respirare meglio. Javier con una stories Instagram ha affermato: "Volevo ringraziare di cuore a tutte le persone che domenica sono state presenti alla partita. So che tantissime di voi, arrivavate da molto lontano, capisco il sacrificio e capisco l'impegno che ci vuole per arrivare fino a Terni.