Un attore ha intentato una causa contro un podcast per aver utilizzato la sua immagine tramite intelligenza artificiale senza autorizzazione. La ricostruzione digitale dell’attore è stata impiegata per promuovere un progetto, portando l’attore a rivolgersi ai suoi legali. La vicenda solleva questioni sulla tutela delle immagini e dei diritti dei creativi nell’era delle nuove tecnologie.

L'immagine dell'attore, ricreata grazie alle nuove tecnologie, è stata usata senza averne il permesso per la promozione di un progetto, costringendo la star a far intervenire i suoi avvocati. Jared Harris ha fatto causa ai realizzatori del podcast Films Not Made dopo che è stata utilizzata l'Intelligenza Artificiale usando la sua immagine senza avere la sua autorizzazione. Gli avvocati sono infatti intervenuti dopo la diffusione di alcuni materiali promozionali in cui appare una versione dell'attore generata dall'IA. Il podcast è condotto da Amy Hobby, produttrice del documentario What Happened, Miss Simone?, e da Avi Zev Weider, regista di Welcome to the Machine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Jared Harris fa causa a un podcast per l'uso dell'IA: "Proprio quello che noi creativi temiamo"

