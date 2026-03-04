Jai Opetaia sostiene la scalata di Zuffa come nuova potenza nel pugilato
Jai Opetaia ha annunciato il passaggio a una nuova casa promozionale mentre si prepara a sfidare per il titolo dei pesi supermedi. L’atleta sta affrontando un momento importante della sua carriera e ha confermato il suo impegno nel raggiungere l’obiettivo di diventare campione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui prossimi incontri o sulla durata dell’accordo.
Jai Opetaia si proietta in una fase decisiva della sua carriera, accogliendo una nuova casa promozionale e puntando alla conquista dell’indiscussa corona dei pesi cruiser. L’8 marzo, l’imbattuto campione IBF affronta Brandon Glanton in un incontro di cartello che segna il primo appuntamento ufficiale con Zuffa Boxing e definisce un percorso orientato a continuità competitiva e visibilità sul lungo periodo. Opetaia è entrato a far parte del roster di Zuffa Boxing all’inizio dell’anno, e le sue parole in un’intervista rilasciata a talkSport Boxing hanno indicato fiducia nella direzione intrapresa dalla promozione. Il campione ha fatto... 🔗 Leggi su Mondosport24.com
