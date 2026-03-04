Ivan Ciullo di Dolceamaro di Parma ha partecipato a Pastry Best Il Simposio Tecnico sulla Pasticceria Italiana

Sei professionisti della pasticceria provenienti dall’Emilia Romagna hanno partecipato a “Pastry Best”, il simposio tecnico dedicato alla pasticceria italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia. L'evento si è svolto il 23 e 24 febbraio presso l’Università della Farina di Vighizzolo d’Este, in provincia di Padova, coinvolgendo esperti del settore in un approfondimento sulle tecniche e le novità del settore.

Due giornate pensate per i professionisti del settore, dedicate alla pasticceria contemporanea e a una visione integrata del mestiere, Due giornate pensate per i professionisti del settore, dedicate alla pasticceria contemporanea e a una visione integrata del mestiere, in cui prodotto, tecnica, costi, organizzazione, comunicazione e identità dialogano tra loro come parti di un unico sistema. Un approccio, questo, che aiuta il pasticciere a compiere scelte più consapevoli: cosa produrre, come farlo, a che prezzo proporlo, come raccontarlo e come rendere il laboratorio più efficiente, riducendo gli sprechi e ottenendo risultati più concreti.