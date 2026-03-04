Ius osculi | il diritto di bacio nell’antica Roma e il controllo sul corpo delle donne

Nel mondo antico, il “ius osculi” stabiliva che il bacio sulla bocca tra una donna e i suoi familiari maschi, come marito, padre o fratello, fosse più di un semplice gesto affettuoso. Questo atto, diffuso nell’antica Roma, rappresentava un modo per monitorare e controllare il corpo delle donne, inserendosi in un sistema di norme che regolava le relazioni familiari e sociali.

Nel mondo antico, persino un gesto d’affetto poteva celare un meccanismo di controllo. Nell’antica Roma, il bacio sulla bocca tra una donna e i suoi congiunti maschi — marito, padre, fratello — non era soltanto un saluto rituale, ma uno strumento di sorveglianza codificato nel diritto. Si chiamava ius osculi, il “diritto di bacio”, e racchiudeva in sé tutto il peso di una società che temeva, nelle donne, una sola cosa più di tutte: la libertà. La pratica era semplice, quasi banale nella sua quotidianità. Ogni mattina, le donne romane di rango erano tenute a baciare sulla bocca i maschi della famiglia. Un gesto che, a prima vista, potrebbe sembrare una tenera consuetudine domestica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

