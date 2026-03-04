Iter di selezione del progetto per l’Anfiteatro Palazzo Carafa replica alla minoranza

Da Palazzo Carafa arriva una replica alle dichiarazioni della minoranza in commissione Lavori Pubblici, tra cui quelle del consigliere che aveva sollecitato chiarimenti sui progetti di valorizzazione e fruizione dell’Anfiteatro. La discussione si è concentrata sull’iter di selezione del progetto e sulle modalità di sviluppo dell’area. La replica si concentra sui punti sollevati dai rappresentanti dell’opposizione senza entrare nel merito delle motivazioni.

Nota dell'amministrazione comunale per fornire precisazioni sul ruolo del comitato che si è finora riunito due volte, a porte chiuse. In ballo c'è uno stanziamento da 18 milioni di euro LECCE – Da Palazzo Carafa è giunta una replica alle dichiarazioni giunte ieri in commissione Lavori Pubblici da alcuni esponenti della minoranza, tra i quali il consigliere Antonio Rotundo che aveva sollecitato, a proposito dei progetti di valorizzazione e fruizione dell'area dell'Anfiteatro romano, il coinvolgimento della cittadinanza. In ballo, del resto, cè uno stanziamento di 18 milioni di euro. La nota prosegue con un chiarimento sul ruolo del gruppo di...