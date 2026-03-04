Italia-Svezia al Granillo Battaglia | Con le Azzurre un bellissima festa di pubblico ed entusiasmo

Durante la partita tra Italia e Svezia al Granillo, Battaglia ha commentato che, oltre al risultato, ciò che ha lasciato il segno è stato il coinvolgimento degli spettatori, considerati protagonisti e motore dell’evento. La presenza del pubblico ha portato entusiasmo e colore all’incontro, creando un’atmosfera vivace e partecipativa che ha coinvolto tutti i presenti.

Il sindaco facente funzioni: "Questo evento ha mostrato che Reggio è destinazione ed è pronta a ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale" "Al di là del risultato sul campo ciò che ha colpito di più è stato il ruolo degli spettatori, autentici protagonisti e trascinatori. Il pubblico reggino ha incitato senza sosta le Azzurre per tutti i novanta minuti, dimostrando attaccamento, passione e rispetto per il calcio femminile, ancora troppo spesso sottovalutato nel nostro Paese". Così Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni, dopo la partita della Nazionale di calcio femminile contro la Svezia, che ha animato l'Oreste Granillo.