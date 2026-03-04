Italia Africa Business Week così l’Italia consolida il Piano Mattei

L’Italia Africa Business Week si svolge alla Farnesina e ha già visto nove edizioni, coinvolgendo circa 2.500 aziende e portando alla creazione di 190 partnership. La manifestazione si concentra sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa, offrendo uno spazio di confronto e networking per imprese e istituzioni dei due continenti. La manifestazione rappresenta un appuntamento chiave nel settore delle relazioni economiche tra i due territori.

Green city e caffè sono i due indirizzi sottolineati dal viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, che ha aperto la conferenza. Le nuove città, ha spiegato, possono essere il sunto pragmatico di una nuova narrazione delle relazioni Italia-Africa con la vicinanza ai bisogni primari dei cittadini. Passaggio che "nasce" anche dalle lunghissime interlocuzioni con Paesi chiave, come l'Etiopia dove non a caso si è svolto il secondo vertice Italia-Africa a cui ha partecipato il premier Giorgia Meloni accompagnata dal viceministro