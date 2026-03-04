Italfarmaco punta su Morena Sangiovanni chi è la nuova Ad in Italia

Italfarmaco, azienda fondata a Milano nel 1938 e presente a livello internazionale, ha annunciato la nomina di Morena Sangiovanni come nuova amministratrice delegata in Italia. La scelta riguarda una figura femminile nel settore farmaceutico, che prenderà il comando delle attività italiane dell’azienda. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’azienda stessa.

Morena Sangiovanni è la nuova amministratrice delegata di Italfarmaco in Italia. Italfarmaco, azienda nata a Milano nel 1938 e ormai attiva su scala globale, punta su una donna del pharma: Morena Sangiovanni è infatti la nuova amministratrice delegata in Italia. La manager ha iniziato come informatore scientifico del farmaco, per poi assumere posizioni di leadership arrivando a guidare organizzazioni complesse e progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale. Entrata in Boehringer Ingelheim nel 2005, è stata General Manager Czech Republic e, dal 2020, di presidente e amministratore delegato del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia. Sangiovanni risponderà ad Alvaro Acebron, Senior Vice President Specialty Pharma & Consumer Health. 🔗 Leggi su Lapresse.it

