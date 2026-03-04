A gennaio 2026, il tasso di disoccupazione si attesta al 5,1%, secondo i dati dell’Istat, con un calo di 80mila occupati rispetto al mese precedente. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro, pari al 7,1% (-99mila unità), interessa uomini, donne e tutte le fasce di età. I dati riguardano il mercato del lavoro italiano in questo periodo.

A gennaio 2026, su base mensile, la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-7,1%, pari a -99mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età. Lo comunica l’Istat, specificando che il tasso di disoccupazione scende al 5,1% (-0,4 punti) e quello giovanile al 18,9% (-1,9 punti). La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +35mila unità), specifica l’Istat, è sintesi dell’aumento tra le donne e della diminuzione tra gli uomini. Il numero di inattivi sale tra i 15-24enni, cala tra i 25-49enni e resta sostanzialmente stabile tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di inattività sale al 33,9% (+0,1 punti). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Istat, il tasso disoccupazione scende a 5,1% a gennaio: + 80mila gli occupati

Istat, il tasso disoccupazione nel terzo trimestre 2025 scende al 6,1%Nel terzo trimestre del 2025, nonostante il calo degli occupati, il tasso di disoccupazione scende al 6,1%, giù di 0,2 punti sul trimestre precedente.

L’occupazione in crescita: tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il minimo dal 2004 secondo IstatIl tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso dal 2004, scendendo al 5,6% a dicembre 2025, secondo i dati provvisori diffusi...

Approfondimenti e contenuti su Istat il tasso disoccupazione scende a...

Temi più discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Bando Prospettive+ per le competenze digitali; I laureati hanno più possibilità di trovare un lavoro rispetto ai diplomati: i dati Istat; La nuova sfida del liberismo: lavorare di più per competere meglio.

Istat, tasso disoccupazione a gennaio cala al 5,1%, nuovo minimoA gennaio, su base mensile, il tassodi disoccupazione scende al 5,1% (-0,4 punti), il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004; quello giovanile cala al 18,9% (-1,9 punti). (ANSA) ... ansa.it

Istat: record di occupati a gennaio e il tasso di disoccupazione cala al 5,1%I dati diffusi da Istat evidenziano come l'incremento di 80mila occupati in un solo mese sia stato trainato principalmente dalla componente maschile e dalle diverse fasce d'età, con l'unica eccezione ... businesscommunity.it

A gennaio 2026, su base mensile, aumentano gli occupati (+80mila). Crescono i dipendenti permanenti (+24mila), quelli a termine (+9mila) e gli autonomi (+47mila).Il tasso di disoccupazione al 5,1% (-0,4 p.p.), quello giovanile al 18,9% (-1,9 p.p.) istat.it/comu x.com

Il Sole 24 ORE. . Secondo le stime preliminari dell’Istat, ancora prima dello scoppio della guerra in Iran l’inflazione in Italia nel mese di febbraio ha subito un’accelerazione: +1,6% su base annua, spinta soprattutto dai servizi. Energia in calo, ma voli, trasporti e facebook