L’esercito israeliano ha avviato una nuova mobilitazione di truppe in Libano, ampliando le operazioni già in corso nei cinque punti di stazionamento stabiliti dopo il cessate il fuoco di novembre 2024. Da allora, sono state registrate oltre 3.000 violazioni da parte delle forze israeliane. Le autorità ufficiali giustificano le azioni con motivazioni di sicurezza, ma si nota una crescente presenza militare nella regione.

L’esercito israeliano ha dato il via a una nuova fase della mobilitazione di truppe in territorio libanese, in aggiunta ai cinque punti di stazionamento nei quali l’Idf è rimasta dopo la firma del cessate il fuoco di novembre 2024, data dalla quale ha già compiuto oltre 3mila violazioni. La decisione è arrivata dopo che Hezbollah ha per la prima volta in un anno e mezzo risposto al fuoco israeliano, con il lancio di alcuni missili e droni verso Tel Aviv e Haifa, all’indomani dell’uccisione della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Israele ha già risposto con una serie di bombardamenti con il governo libanese che ha dichiarato “illegali le attività militari di Hezbollah”, paventando arresti di chiunque vi partecipi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele e le invasioni nei Paesi vicini: prima in Siria, ora in Libano. La motivazione ufficiale? La sicurezza. Ma punta ai territori

Natale, Papa Leone XIV: : "Pace e giustizia per Libano, Palestina, Israele e Siria"“In questo giorno di festa, desidero inviare un caloroso e paterno saluto a tutti i cristiani, in modo speciale a quelli che vivono in Medio Oriente,...

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.

Aggiornamenti e notizie su Israele e le invasioni nei Paesi vicini....

Temi più discussi: Sovranità limitata, le armi spuntate dell’esercito libanese; Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di stato; Le regioni più sicure del mondo: dove fuggire dalla Terza Guerra Mondiale?; The war of peace.

Israele-Libano, la nuova fase del conflitto con Hezbollah: entrambi ignorano le leggi di guerraROMA - Israele ed Hezbollah sono di nuovo in guerra e a farne le spese sono i civili. Il primo sta conducendo una serie di attacchi nella periferia sud di Beirut e ha annunciato la creazione di una ... repubblica.it

Perché Israele attacca ora? Tutte le ragioni della guerra all'IranLa tensione in Medio Oriente ha raggiunto un punto di non ritorno dopo gli attacchi Usa-Israele e la risposta iraniana. Meir Javendafar, analista irano-israeliano analizza i motivi dell'offensiva cont ... msn.com

Ecco come le Forze di Israele e gli Usa si dividono il lavoro nelle operazioni in Iran x.com

Teleregione Live. . Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele si è esteso al Golfo. Missili e allerte anche in Qatar, dove vive una consistente comunità di sardi. Abbiamo raggiunto Armando De Montis, 45 anni, di Sarroch, che da dodici anni vive a Doha. Questo è il s facebook