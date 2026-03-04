Israele ha lanciato un attacco nel Libano, colpendo un hotel e causando la morte di numerose persone. Nel frattempo, 13 villaggi e città libanesi sono stati evacuati, con molte persone rimaste ferite o decedute a causa dell’attacco. Recentemente, un gruppo di italiani rientrati da Dubai ha completato le operazioni di evacuazione.

Un attacco aereo d’Israele ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale e un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Almeno dieci persone sarebbero rimaste uccise e diverse altre sono ferite. L’esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città del Paese, dopo la richiesta di abbandonare le case in 16 località del Libano meridionale. L'attacco d'Israele in Libano L'ordine di evacuazione dei villaggi e delle città in Libano Rientrati i duecento studenti italiani a Dubai L’attacco d’Israele in Libano L’agenzia di stampa statale libanese... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Israele attacca il Libano colpendo un hotel e uccidendo decine di persone, rientrati italiani da Dubai

Israele attacca il Libano: decine di morti, migliaia in fugaNella notte l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d’Israele Secondo il...

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti. I pasdaran: «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz» «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città nel Libano meridionale, tra cui Qana, Kfar...

Contenuti e approfondimenti su Israele attacca

Temi più discussi: Razzi di Hezbollah su Israele, l'Idf attacca il Libano: oltre 30 morti; Israele attacca anche in Libano: Colpite basi di Hezbollah. Nel Paese in arrivo la Brigata Sassari; Israele attacca il Libano. L'Aiea: 'Possibili emissioni radioattive da raid su siti iraniani'. Rinviato il vertice Ue a Cipro; Hezbollah attacca, Israele risponde: fuga di massa. Beirut vieta le attività militari dei miliziani.

Guerra Iran, la diretta: Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio, 4 morti e feriti. Pasdaran: «Abbiamo controllo dello stretto di Hormuz»Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. ilgazzettino.it

Guerra Iran, la diretta: Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio. morti e feritiUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. ilmessaggero.it

IRAN, ESERCITO ISRAELIANO ENTRA IN LIBANO, VIA TERRA | DRONI SULL'AMBASCIATA USA IN ARABIA SAUDITA | IL PUNTO --> https://www.teleone.it/2026/03/03/iran-droni-sullambasciata-degli-usa-in-arabia-saudita-israele-attacca-teheran-e-beir facebook

Israele attacca in Libano e Teheran. Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Scorte di munizione illimitate, possiamo combattere per sempre” x.com