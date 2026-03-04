Iscrizioni al Vespa Club Udine al Terminal Nord

Sabato 7 marzo, il Vespa Club Udine organizza un evento al Terminal Nord, con le iscrizioni aperte dalle 10 alle 17. La manifestazione si svolge nel parco commerciale e invita gli appassionati a unirsi al club e a scoprire il mondo delle due ruote. L’iniziativa mira a coinvolgere chi desidera entrare a far parte della comunità degli amanti della Vespa.

Il Vespa Club Udine ti aspetta sabato 7 marzo dalle 10 alle 17 al parco commerciale Terminal Nord per entrare a far parte del mondo degli amanti più fedeli della storia due ruote. Una storia, quella del Vespa Club Udine, nata nel lontano 1949 che va avanti ancora oggi e che ebbe gli albori in città nel 1946 con il Gruppo Vespisti Friulani. Affiliarsi conviene: potrai vivere la tua passione con oltre 450 tesserati (fra i club più numerosi del nord Italia), rivivere momenti magici, godere di importanti agevolazioni sia assicurative che altro. Per info: whatsApp +393924739505 . 🔗 Leggi su Udinetoday.it

