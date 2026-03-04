Iraq nel caos | blackout totale e esplosioni l’ambasciata Usa ordina la fuga

In Iraq si verifica un blackout totale che ha causato il collasso delle reti elettriche e interruzioni di comunicazione in tutto il paese. Durante le stesse ore, sono state segnalate diverse esplosioni in diverse zone e l’ambasciata statunitense ha ordinato l’immediata evacuazione del personale. La situazione rimane molto grave e in evoluzione.