Iraq nel caos | blackout totale e esplosioni l’ambasciata Usa ordina la fuga
In Iraq si verifica un blackout totale che ha causato il collasso delle reti elettriche e interruzioni di comunicazione in tutto il paese. Durante le stesse ore, sono state segnalate diverse esplosioni in diverse zone e l’ambasciata statunitense ha ordinato l’immediata evacuazione del personale. La situazione rimane molto grave e in evoluzione.
L’Iraq sta attraversando ore di estrema drammaticità a causa di un blackout totale che ha messo in ginocchio l’intera nazione. Secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali del Ministero dell’Energia iracheno, la rete elettrica ha subito una interruzione completa che ha coinvolto tutte le province, lasciando milioni di persone al buio e interrompendo i servizi essenziali. La situazione è apparsa subito critica, tanto che le autorità locali hanno immediatamente avviato un’indagine d’urgenza per comprendere se si tratti di un guasto tecnico massivo o di un atto deliberato di sabotaggio legato alle crescenti tensioni nell’area mediorientale. L’instabilità del sistema elettrico si intreccia con uno scenario bellico sempre più preoccupante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
