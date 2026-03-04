Iran zone d' attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele Il piano di guerra coordinato da mesi

Le forze israeliane hanno effettuato attacchi aerei su obiettivi a Teheran e nella regione occidentale dell'Iran. La decisione di colpire queste zone arriva in risposta ai lanci di missili contro Tel Aviv, attribuiti a gruppi iraniani. L'operazione fa seguito a un periodo di preparazione coordinata tra Stati Uniti e Israele, che hanno pianificato le azioni militari da mesi.

Israele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece operando nelle regioni meridionali del Paese perché da qui partono i droni che stanno attaccando gli Emirati Arabi, il Qatar, il Kuwait e l'Arabia Saudita dove sono le basi militari americane prese di mira dal regime degli Ayatollah nella guerra iniziata il 28 febbraio scorso. "Anche per quanto riguarda la tipologia di obiettivi, Israele e Usa si sono divisi il lavoro", scrive il quotidianoThe Times of Israel. L'esercito americano, ad esempio, si è assunto la responsabilità di colpire l'intera Marina iraniana. L'aviazione di Tel Aviv nel frattempo si è concentrata su altri obiettivi, in base al relativo vantaggio, come gli impianti nucleari del regime di Teheran e i lanciatori di missili balistici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Schematizzando, possiamo dire che l’Iran ha bombardato vari tipi di obiettivi, tra cui: basi militari, ambasciate, infrastrutture energetiche. Attraverso le mappe abbiamo mostrato dove sono avvenuti i bombardamenti principali, per categoria: facebook

Anche sull’Iran, la Presidente Meloni purtroppo è silente. Venga in Parlamento prima possibile e ci dica qual è la linea del governo italiano. x.com