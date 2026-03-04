Iran Vannacci | Crosetto in zona guerra a sua insaputa suscita ilarità

Un rappresentante iraniano ha commentato la presenza del ministro della difesa in una zona di guerra, definendola un fatto che ha suscitato l’ilarità e l’interesse del pubblico italiano. Ha precisato che la sua dichiarazione non era una critica personale, ma un commento sulla situazione stessa. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla visita del ministro in aree di conflitto.

“‘Salvate il soldato Crosetto‘? Non era una critica nei confronti di Crosetto, ma della situazione. Effettivamente il ministro della difesa che si trova in zona di guerra a sua insaputa è un fatto che se non altro ha suscitato non solo l’ilarità, ma l’interesse di tutta l’Italia”. Così Roberto Vannacci, a margine della conferenza stampa sul pacchetto sicurezza proposto dal Futuro Nazionale a Roma, in riferimento alle sue dichiarazioni sulla presenza a Dubai di Crosetto al momento dell’attacco all’Iran. Poi l’eurodeputato ha parlato della guerra in Ucraina. “Non più di due settimane fa sono stati in tre a dire chiaramente che dobbiamo parlare con Putin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Vannacci: "Crosetto in zona guerra a sua insaputa suscita ilarità" Leggi anche: Vannacci: «Salvate il soldato Crosetto, l’unico a trovarsi in zona di combattimento contro la sua volontà» – Il video Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai insieme alla sua famiglia. Tutti gli aggiornamenti su Iran Vannacci Crosetto in zona guerra a.... Temi più discussi: Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. Tajani: Spero torni presto, Vannacci prende di mira il governo: Salvate il soldato Crosetto; Guido Crosetto bloccato a Dubai per la guerra in Iran: Adesso torno con un aereo militare, pagando il triplo; Patuanelli (M5S) chiede le dimissioni di Crosetto. E Vannacci fa ironia. Tajani: Non sapevo nulla; Vannacci, Riotta si rivolge a Crosetto: Uno vestito con il kimono per fare il bagno come è diventato generale?. Crisi in Iran, M5S all’attacco: Crosetto bloccato a Dubai? Si dimetta, questione istituzionale. E Vannacci ironizza sui social: Salvate il soldatoLa crisi in Iran e il mancato preavviso sugli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno aperto un nuovo fronte politico interno. Nel mirino delle opposizioni finisce il ministro della Difesa Guido ... affaritaliani.it Guido Crosetto bloccato a Dubai per la guerra in Iran: Adesso torno con un aereo militare, pagando il triploPolemiche politiche, Vannacci critica con ironia e il Movimento Cinque Stelle chiede le dimissioni del ministro piemontese ... torinotoday.it A Minab, nel sud dell’Iran, centinaia di madri piangono le loro figlie tra caramelle e petali di fiori lanciati sulle piccole bare dopo il bombardamento di una scuola femminile, che ha ucciso almeno 168 bambine e alcune insegnanti. L’attacco Usa-Israeliano, soll facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4marzo #Iran #IranWar #Nato #Turchia #Kuwait #Khamenei #Sanchez #Trump #DomenicoCaliendo #Terremoto #Etna #Terrafuochi #Disoccupazione #PapaLeoneXIV x.com