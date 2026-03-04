Iran Usa e Israele accarezzano l’ipotesi curda | il piano per spaccare il Paese

Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando l’ipotesi di sostenere i curdi come strategia per indebolire l’Iran, considerando la possibilità di favorire una spaccatura nel Paese. La discussione riguarda l’uso dei curdi come leva per influenzare la stabilità della Repubblica Islamica e accelerare un eventuale collasso. La questione è entrata nel dibattito tra le due nazioni, senza ancora passare a decisioni concrete.

Usare i curdi come leva per spezzare l’unità iraniana e accelerare il collasso della Repubblica Islamica? Stati Uniti e Israele iniziano a pensarci. La notizia che la Cia e il Mossad sarebbero all’opera per armare le fazioni curde iraniane si rincorre sui media internazionale. E segue quella secondo cui Donald Trump, presidente Usa, avrebbe parlato personalmente con i leader curdi iraniani, compreso Mustafa Hijri, presidente del Partito Democratico del Kurdistan Iraniano. Un uno-due che alza l’asticella del conflitto scatenato il 28 febbraio e apre alla possibilità che un fronte interno corroda Teheran dopo l’attacco di decapitazione ai suoi vertici politici e militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

