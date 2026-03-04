Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando l’ipotesi di sostenere i curdi come strategia per indebolire l’Iran, considerando la possibilità di favorire una spaccatura nel Paese. La discussione riguarda l’uso dei curdi come leva per influenzare la stabilità della Repubblica Islamica e accelerare un eventuale collasso. La questione è entrata nel dibattito tra le due nazioni, senza ancora passare a decisioni concrete.

Usare i curdi come leva per spezzare l’unità iraniana e accelerare il collasso della Repubblica Islamica? Stati Uniti e Israele iniziano a pensarci. La notizia che la Cia e il Mossad sarebbero all’opera per armare le fazioni curde iraniane si rincorre sui media internazionale. E segue quella secondo cui Donald Trump, presidente Usa, avrebbe parlato personalmente con i leader curdi iraniani, compreso Mustafa Hijri, presidente del Partito Democratico del Kurdistan Iraniano. Un uno-due che alza l’asticella del conflitto scatenato il 28 febbraio e apre alla possibilità che un fronte interno corroda Teheran dopo l’attacco di decapitazione ai suoi vertici politici e militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, Usa e Israele accarezzano l’ipotesi curda: il piano per spaccare il Paese

Iran, "pronti a colpire basi Usa e di Israele". Il Paese nel caosMentre l’Iran è scosso da rivolte sempre più violente, il presidente del Parlamento di Teheran ha lanciato una minaccia che alza ulteriormente il...

Leggi anche: Iran, la Cina ai concittadini: “Lasciate subito il paese”. Usa: “Via il personale non essenziale dall’ambasciata in Israele

Iran–Usa, guerra alle porte. Cina-Gb-Italia: via dal Paese

Contenuti e approfondimenti su Iran Usa e Israele accarezzano....

Temi più discussi: Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo.

Perché Israele e Usa hanno attaccato l’Iran e che cosa sta succedendo in Medio Oriente, spiegato ai ragazziIsraele e Usa hanno scagliato un attacco preventivo contro l'Iran, uccidendo Ali Khamenei. La guerra si sta estendendo al Medio Oriente. focusjunior.it

Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele ... tg24.sky.it

Schematizzando, possiamo dire che l’Iran ha bombardato vari tipi di obiettivi, tra cui: basi militari, ambasciate, infrastrutture energetiche. Attraverso le mappe abbiamo mostrato dove sono avvenuti i bombardamenti principali, per categoria: facebook

Anche sull’Iran, la Presidente Meloni purtroppo è silente. Venga in Parlamento prima possibile e ci dica qual è la linea del governo italiano. x.com