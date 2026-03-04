Iran Trump | Ha colpito paesi neutrali ora combattono tutti

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran ha esaurito i missili, colpendo paesi neutrali con attacchi che hanno sorpreso molte nazioni. Secondo le sue parole, ora numerosi paesi stanno combattendo attivamente contro l’Iran. La sua affermazione sottolinea un cambiamento nelle dinamiche regionali dopo gli attacchi citati. La situazione attuale vede quindi un coinvolgimento più ampio di diversi paesi nel conflitto.

(Adnkronos) – “L’Iran sta finendo i missili, ha colpito paesi neutrali ed è stata una sorpresa. E ora tutti questi paesi stanno combattendo duramente contro l’Iran”. Donald Trump per la prima volta risponde alle domande sull’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’offensiva del 28 febbraio ha innescato un conflitto che si è rapidamente esteso in sostanza all’intero Golfo Persico. Teheran ha reagito con missili e droni che hanno colpito i paesi in cui si trovano le basi americane. “Hanno attaccato paesi che non erano coinvolti e questo descrive il livello di malvagità di questa gente. Ci sono paesi che si sono ritrovati sotto i missili all’improvviso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

