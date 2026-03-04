Iran strage di bambine in una scuola a Minab | l'Onu chiede indagine indipendente per crimine di guerra

A Minab, nel sud dell'Iran, almeno 168 bambine e alcune insegnanti sono state uccise in un bombardamento su una scuola femminile. Centinaia di madri piangono le loro figlie tra caramelle e petali di fiori lanciati sulle piccole bare. L'Onu ha chiesto un'indagine indipendente per crimine di guerra. La tragedia ha suscitato shock e dolore nella comunità locale.