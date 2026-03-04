Iran scoppia la rissa Trump-Sanchez | Collaboreranno Falso

In Iran si è verificata una lite tra il presidente statunitense e il premier spagnolo. Il ministro degli Esteri spagnolo ha smentito le dichiarazioni della Casa Bianca, che aveva affermato che Madrid avrebbe accettato una collaborazione militare con gli Stati Uniti contro l’Iran. La disputa riguarda le rispettive posizioni sulle azioni militari e le alleanze internazionali in questa regione.

Il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares ha smentito le affermazioni della Casa bianca secondo cui Madrid avrebbe accettato una cooperazione militare con gli Stati uniti nell'attacco all'Iran. "Nego categoricamente questo", ha dichiarato Albares in un'intervista all'emittente radiofonica Cadena Ser. "La posizione del governo spagnolo sulla guerra in Medio Oriente e sui bombardamenti dell'Iran, così come sull'uso delle nostre basi, non è cambiata di una virgola". Nego categoricamente qualsiasi cambiamento nella nostra posizione sull'uso delle basi, sulla guerra in Medio Oriente, sul bombardamento dell'Iran. Non e' cambiata affatto", ha detto Albares alla radio Cadena SER.