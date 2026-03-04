Iran Schlein | Meloni difenda multilateralismo è interesse Italia

Il dibattito si concentra sulle posizioni del governo italiano riguardo al multilateralismo, con particolare attenzione alle richieste di una difesa più forte di questo principio. Durante un evento a Milano, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di tutelare gli accordi multilaterali, evidenziando che questa scelta riguarda direttamente gli interessi nazionali. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulle alleanze e sui rapporti tra paesi.

Milano, 4 mar. (askanews) – “Il mondo che conoscevamo non tornerà più ma da chi governa l’Italia, che ha contribuito a creare le istituzioni internazioanli, mi aspetto che difenda l’impianto multilaterale, altrimenti c’è solo la legge del più ricco e del più forte e noi non siamo nè l’uno nè l’altro”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di Agorà su Raitre. Alla domanda se abbia sentito la presidente del Consiglio, Schlein ha risposto: “In questi momenti bisogna parlarsi, pur in posizioni non coincidenti. Ho sentito sabato Tajani, sono venuti lui e Crosetto in commissione Esteri, è chiaro che per noi non è sufficiente. È uno snodo talmente cruciale per il futuro del mondo e del Paese che chiediamo a Meloni di venire a dare una valutazione politica su quello che sta accadendo perchè qui sta saltando tutto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Uno spiraglio per Alberto Trentini, detenuto a Caracas da oltre 400 giorni. Meloni: "Raid Usa legittimo". Ma Schlein: "Difenda il diritto internazionale"

Radio1 Rai. . #Iran 5° giorno di guerra. I morti sono già almeno 800. Eletto ieri il successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. "Il suo destino è già segnato" minaccia il Mossad. Continuano a cadere tonnellate di bombe su Teheran...anche in queste ore. Il corris facebook

Pedro Sánchez sull'Iran: "La posizione del governo spagnolo è la stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza. Innanzitutto, no alla violazione del diritto internazionale. In secondo luogo, no al presupposto che il mondo possa risolvere i suoi pro x.com