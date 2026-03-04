Iran Parolin avverte | Il diritto alla guerra preventiva incendierebbe il mondo

Il capo della diplomazia vaticana ha espresso preoccupazione sulle tensioni internazionali, sottolineando che il diritto alla guerra preventiva potrebbe portare a conseguenze devastanti. Ha osservato come si stia affermando un multipolarismo, ritenendo che questa evoluzione possa aumentare il rischio di conflitti armati. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle possibili escalation tra le potenze mondiali.

“Se agli Stati fosse riconosciuto il diritto alla ‘guerra preventiva’, secondo criteri propri e senza un quadro legale sovranazionale, il mondo intero rischierebbe di trovarsi in fiamme“. È netto, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, nel commentare ai media vaticani il quadro geopolitico di paura e tensione creatosi all’indomani dell’attacco all’Iran. Il porporato dichiara di vivere il momento presente “con grande dolore, poiché i popoli del Medio Oriente, comprese le già fragili comunità cristiane, sono nuovamente ripiombati nell’orrore della guerra, che trascina intere Nazioni in spirali di violenza“. Rifiuta... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

