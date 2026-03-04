In Iran, Mojtaba Khamenei, un religioso sciita di 56 anni, è stato nominato come nuova Guida Suprema. È il secondogenito dell’Ayatollah Ali Khamenei e la sua nomina è stata ufficializzata di recente. La decisione coinvolge le autorità iraniane e rappresenta un momento chiave nel sistema di leadership del paese. La nomina è stata annunciata pubblicamente e confermata dalle istituzioni iraniane.

Eletta in Iran la nuova Guida Suprema: sarà Mojtaba Khamenei, religioso sciita di 56 anni e secondogenito dell’Ayatollah Ali Khamenei. Dopo la morte di Ali Khamenei, Teheran avrebbe già scelto la sua nuova Guida Suprema. Iran International ha infatti riferito che gli 88 membri dell’Assemblea degli Eletti avrebbero scelto come nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, religioso sciita di 56 anni e secondo figlio di Ali Khamenei. La nomina sarebbe stata effettuata “sotto la forte pressione della Guardia rivoluzionaria”. Mojtaba Khamenei inizialmente era stato dato per morto insieme al padre nei raid israelo-americani. Il nuovo leader è noto per i solidi legami con i Guardiani della Rivoluzione e con la milizia paramilitare Basij, oltre che per la capacità di mantenere il controllo della rete finanziaria costruita dal padre. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Iran: Mojtaba Khamenei sarà la nuova Guida Suprema

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei scelto come successore del padre: sarà la nuova Guida suprema dell’IranSecondo media locali è Mojtaba, il figlio di Alì Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran: è stato scelto come successore del padre dall'Assemblea...

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

The Iran War Will Pump Markets This Week [URGENT]

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: L'Iran sceglie il figlio di Khamenei, chi è la nuova guida suprema; Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili; Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero...

Mojtaba, figlio e successore di Khamenei: chi è la nuova Guida Suprema dell'IranSecondogenito dell'ayatollah ucciso nei raid, è vicino ai pasdaran. Avrebbe un impero immobiliare, anche a Londra e in Svizzera, frutto della vendita ... avvenire.it

Chi è Mojtaba Khamenei e come cambia l'assetto politico dell'Iran dopo gli attacchiMojtaba Khamenei diventa guida suprema in un periodo di scontri aerei e attacchi con droni: il ruolo dei Pasdaran, le indagini sui patrimoni esteri e le conseguenze per la diplomazia nella regione ... notizie.it

L’Assemblea degli esperti della Repubblica islamica - un organo di 88 religiosi che dura in carica otto anni - avrebbe scelto come nuova Guida suprema Mojtaba Hosseini Khamenei, il figlio dell’ayatollah Khamenei ucciso sabato scorso da un raid israelo-stat x.com

#Iran L'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida suprema, su indicazione delle guardie rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate. La notizia è ripresa anche da Haaretz. facebook