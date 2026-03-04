Iran Mojtaba Khamenei è la nuova Guida suprema dopo la morte del padre

Secondo i media dell’opposizione, Mojtaba Khamenei è stato annunciato come nuova Guida suprema dell’Iran dopo la morte del padre, Ali Khamenei. La notizia si basa su fonti non ufficiali che affermano come il raid aereo israeliano-americano di sabato abbia causato la morte di Ali Khamenei, coinvolgendo anche Mojtaba Khamenei tra le vittime. La fonte delle informazioni non è confermata ufficialmente.

Era stato dato per morto insieme al padre nel raid aereo israelo-americano di sabato che, secondo le ricostruzioni, avrebbe ucciso l’Ali Khamenei. Invece, secondo indiscrezioni, Mojtaba Khamenei sarebbe stato scelto come nuova Guida suprema dell’Iran. A riportarlo è Iran International, testata vicina all’opposizione e operante dall’estero, che cita fonti informate. La notizia è stata ripresa anche dal quotidiano israeliano Haaretz, ma manca ancora una conferma ufficiale da parte di Teheran. La decisione sarebbe stata presa dall’Assemblea degli Esperti, organo composto da 88 religiosi con mandato di otto anni, incaricato di nominare la Guida suprema. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

